الطاقم الطبي للمنتخب الوطني يخضع بوداوي لفحوص طبية

غاب الدولي الجزائري هشام بوداوي عن الحصة التدريبية الأولى التي أجراها المنتخب الوطني، أمسية اليوم الاثنين، بمركز سيدي موسى.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، يأتي غياب بوداوي عن الحصة التدريبية بسبب التحاقه بالمنتخب الوطني وهو يعاني من إصابة.

كما أوضح المصدر ذاته بأن خريج مدرسة بارادو خضع أمسية اليوم الاثنين لفحوص طبية تحت إشراف الطاقم الطبي للخضر.

يذكر أن إدارة نادي نيس كشفت في وقت سابق عن تعرض هشام بوداوي لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى، عقب مشاركته في المباراة الأخيرة أمام نادي أنجي لحساب بطولة الليغ1.