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الطاقم الطبي لهوفنهايم يصدم “بلفوضيل” !!

الرياضة
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الطاقم الطبي لهوفنهايم يصدم “بلفوضيل” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

سيخضع المهاجم الدولي الجزائري لفريق هوفنهايم الألماني “إسحاق بلفوضيل” لعملية جراحية على مستوى الركبة في الأيام القليلة القادمة.

الفريق الألماني نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد جاء فيها.

“الأخبار السيئة: سيخضع إسحاق بلفوضيل لعملية جراحية بعد دراسة طويلة، والسبب هو استمرار مشاكل الركبة التي تضررت في الصيف”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712041

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