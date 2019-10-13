الطاقم الطبي لهوفنهايم يصدم “بلفوضيل” !!

سيخضع المهاجم الدولي الجزائري لفريق هوفنهايم الألماني “إسحاق بلفوضيل” لعملية جراحية على مستوى الركبة في الأيام القليلة القادمة.

الفريق الألماني نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد جاء فيها.

“الأخبار السيئة: سيخضع إسحاق بلفوضيل لعملية جراحية بعد دراسة طويلة، والسبب هو استمرار مشاكل الركبة التي تضررت في الصيف”.