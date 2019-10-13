الطاقم الطبي لهوفنهايم يصدم “بلفوضيل” !!

سيخضع المهاجم الدولي الجزائري لفريق هوفنهايم الألماني “إسحاق بلفوضيل” لعملية جراحية على مستوى الركبة في الأيام القليلة القادمة.
الفريق الألماني نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأحد جاء فيها.
“الأخبار السيئة: سيخضع إسحاق بلفوضيل لعملية جراحية بعد دراسة طويلة، والسبب هو استمرار مشاكل الركبة التي تضررت في الصيف”.
Schlechte Nachricht: Ishak #Belfodil wird sich nach längerer Abwägung einer OP unterziehen. Grund sind die anhaltenden Probleme an dem im Sommer lädierten Knie.
Alles Gute, Belfo! 💙 pic.twitter.com/NGjHu2xpZ5
— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 13, 2019
التعليقات (0)