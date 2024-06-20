الطاقم الفني لشباب بلوزداد يمنح راحة للاعبي الفريق قبل نهائي الكأس

قرر الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد، بقيادة المدرب ماركوس باكيتا، منح فترة راحة للاعبي الفريق، قبل استئناف تحضيراتهم لنهائي كأس الجمهورية.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن منح فترة راحة للاعبي الفريق، لمدة خمسة أيام.

كما أوضح ذات المصدر، بأن الطاقم الفني للفريق، حدد موعد العودة للتدريبات الجماعية بتاريخ 26 جوان الجاري.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، على موعد مع نهائي كأس الجزائر، الذي سيجمعهم بمولودية الجزائر، يوم 5 جويلية المقبل.