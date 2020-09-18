الطاقم الفني لـ “سوسطارة” هذا الأحد في الجزائر وتربص منتظر في مستغانم

أعلن الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، أن وصول اللاعبين والطاقم الفني من فرنسا سيكون هذا الأحد 20 سبتمبر 2020.

وجاء في ذات البيان أن اللاعبين والطاقم الفني سيتم حجزهم في فندق مازافران حسب البروتوكول الصحي.

كما أن استئناف التدريبات للفريق سيكون أيضا يوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان وسيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية اللازمة.

في نفس السياق، سيتولى المدرب “سيكوليني”، مسؤولية التخطيط ومتابعة الإختبارات الطبية وبرمجة التدريبات عن بعد وسيكون على اتصال دائم مع الطاقم الطبي.

و بعد خروجهم من الحجر الصحي ، سيكون سيكوليني وطاقمه بالإضافة إلى اللاعبين الجدد ضمن المجموعة لمواصلة العمل.

في الأخير سيتم تنظيم تربص تحضيري من 11 إلى 25 أكتوبر 2020 في مستغانم.