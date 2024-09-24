الطاقم الفني ولاعبو الجياسكا يزورون غايا مرباح بمنزله

قام الطاقم الفني ولاعبو شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، بالتفاتة طيبة تجاه حارس الفريق المصاب غايا مرباح.

وحسب بيان إدارة “الكناري” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد زار الطاقم الفني ولاعبو الفريق. الحارس غايا مرباح، بمنزله لرفع معنوياته.

وذلك بعد الإصابة الخطيرة التي تلقاها مؤخرا، خلال المباراة الودية أمام اتحاد بسكرة. وهي الإصابة التي تسببت له بكسر مزدوج في الساق اليسرى، ستبعده عن المنافسة فترة طويلة.

للإشارة، غادر الحارس، غايا مرباح، المستشفى الجامعي، محمد نذير، بتيزي وزو، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة، ويوجد حالياً في فترة نقاهة.