الطاقم الفني ولاعبو الحمراوة يقدمون اعتذارا رسميا لوالي وهران

وجّه الطاقم الفني لمولودية وهران، ولاعبو الفريق، اعتذارا رسميا لوالي ولاية وهران سعيد سعيود، بعد مقاطعتهم آخر حصة تدريبية للفريق.

واعتبر الطاقم الفني للمولودية، ولاعبي الفريق، بأن ما حدث مجرد سوء فهم، كاشفين أسباب مقاطعتهم التدريبات.

وأوضح بيان الحمراوة، بأن مقاطعتهم التدريبات، جاء بسبب الشتم، غياب حماية الفريق، في مباراتهم الأخيرة امام نجم مقرة.

وفي الختام، وجّه الطاقم الفني، ولاعبي الفريق، شكرهم لوالي وهران سعيد سعيود، على المجهودات التي يبذلها لاخراج الفريق من أزمته الحالية.

وتأتي هذه الخطوة من لاعبي، وطاقم مولودية وهران، بعد اعلان والي وهران، انسحابه، وعدم تدخله مجددا لحل مشاكل النادي، عقب اضراب اللاعبين.