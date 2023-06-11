الطاقم المسيّر لـ “سوسطارة ” يكرّم الرئيس تبون

قام الطاقم المسير لفريق اتحاد العاصمة بتكريم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومنحه قميصا خاصا بالفريق بعدما أمضي عليه من قبل جميع اللاعبين.

كما قام كل من رئيس فريق “سوسطارة” سيد أحمد اعراب و المدرب عبد الحق بن شيخة و بقية اللاعبين بالوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أين أخذوا صور للذكرى معه، في حضور كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وكان الفريق العاصمي قد شرف الكرة الجزائرية خلال مشواره في المنافسة الإفريقية التي اختتمها بالتتويج بالتاج الإفريقي.

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