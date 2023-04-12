قناة النهار الطاكسي المربوح : المشاركين تاع اليوم ثقافتهم لاباس بيها ربحو معانا 6000دج بقلم قناة النهار نشر في 12 أفريل 2023 - 21:29 الجزائر شارك غرِّد أرسل 35 0 رابط دائم : https://nhar.tv/j30Nc برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا محمد علال: مرحلة انتقال صانع المحتوى إلى "ممثل" صعبة قناة النهار 02 أفريل نسرين من فرقة إيوال: لدينا مشروع لإنتاج أغاني أطفال باللغة الشاوية قناة النهار 05 أفريل فرقة إيوال يكشفون عن سر دمج الإيقاع الشاوي مع الموسيقى العصرية قناة النهار 05 أفريل رؤوف بطل "الدامة" يوجه برسالة لكل الجزائريين. قناة النهار 04 أفريل سرار: الوفاق لن تتخلى عليها السلطات وعلى الأنصار تشجيع الفريق قناة النهار 09 أفريل أمطار مرتقبة على ولايات الجنوب ورياح قوية قناة النهار 05 أفريل رؤوف وبلال أبطال الدامة.. "المخرج يحيى مزاحم قالنا لازم تقراو" قناة النهار 11 أفريل أم الخير تفاجئ الجميع بأغنية رائعة مليئة بالأحاسيس مهدات لكل الأمهات قناة النهار 29 مارس رمضان مع هشام كووك : مقبلات و تحلية باناكوطا قناة النهار 11 أفريل الشاب حميدو: كنت نسمع "كادير الجابوني" وكنت نقلدو في أغانيه بعدها درت ستيل خاص بيا قناة النهار 01 أفريل