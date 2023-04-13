قناة النهار الطاكسي المربوح : المشارك تاع اليوم أستاذ في اللغة الألمانية فدر يربح 14000دج بقلم قناة النهار نشر في 13 أفريل 2023 - 21:37 الجزائر شارك غرِّد أرسل 31 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6HD4D برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أمين بومدين: هنا في الجزائر الفنانين يحسدو بعضهم البعض قناة النهار 02 أفريل أجواء مشمسة ومستقرة في هذه المناطق قناة النهار 26 مارس ريحة البلاد :اليوم عشنا يوم رمضاني هايل..من السوق للكوزينة وختمناها بفطور وقعدة تقول رانا في الجزائر قناة النهار 29 مارس الإعجاز العلمي للقرآن / داء السكري قناة النهار 09 أفريل "فرقة إيوال "دارو حالة بالقفز على الحبل وماقدروش يغنوا".. شاهد فقرة "غني إذا قدرت قناة النهار 05 أفريل فاطمة بلحميسي: تلقيت دعوة لعمل مقلب كاميرا خفية مقابل مبلغ مالي قناة النهار 05 أفريل واش داني / بلال بروفيتا دا التشينا على السيّد بلا ميزان وراح بلا مايخلّص🤣🤣طاح مع بليدي قناة النهار 02 أفريل واش داني / اليوم فيروس كوكو لحق لولاية الوادي🤣🤣 دارلهم حالة طوارئ قناة النهار 08 أفريل فرقة "جمعاوي أفريكا": ألبوم "أمشي" بدأ في 2019 وفي وقت الوباء فكرنا نخرجوه في الإنترنت قناة النهار 08 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / لحم بالبرقوق وسيقار محشي باللوز وأتاي قناة النهار 08 أفريل