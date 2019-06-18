الطالبات ينظمون وقفة احتجاجية بسبب كارثة الإقامة الجامعية 2000 سرير

نظم مساء أمس الاثنين، الاتحاد العام الطلابي الحر فرع عنابة شعبة 2000 سرير الشعبية بجامعة باجي مختار عنابة وقفة احتجاجية اين خرج عدد من الطالبات المقيمات بالإقامة رافعين شعارات تندد بالحالة الكارثية التي الت إليها الإقامة في الآونة الأخيرة حيث أصبحت تهدد صحة و سلامة الطالبات المقيمات بسبب الانتشار الواسع للقمامة و الحشرات و تسربات المياه القذرة داخل المراحيض ناهيك عن الوجبات المقدمة التي لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية .

وحسب مراسلات، اشعارات وصور تحوز النهار اون لاين على نسخة منها و التي تثبت الحالة الكارثية للإقامة خاصة المطعم و المحيط الداخلي فإن الإتحاد العام الطلابي الحر قد راسل مديرة الإقامة مرارا وتكرارا للتدخل و تحسين ظروف الإقامة الجامعية إلا أنه لا شيء تغير ما دفع الطلبات للخروج في وقفة احتجاجية مفتوحة إلى غاية تلبية المطالب .

هذا وقد طالب الاتحاد العام الطلابي الحر من الجهات الوصية فتح تحقيق يتعلق بسوء التسيير الذي تشهده الإقامة الجامعية 2000 سرير الشعيبة في الآونة الأخيرة و التي أصبحت لا تساعد الطالبات في التحصيل الدراسي.