الطالبان الفلسطينيان لم يقتلا.. توفيا بسبب حادث تسرب للغاز

تداولت مواقع عربية خبر “اغتيال” عالمان فلسطينيان في الجزائر، والحقية ان الطالبان تفيا في حادث تسرب للغاز .

توفى اليوم الأحد طالبان فلسطينيان، في حادث تسرب للغاز في شقة بزرالدة في العاصمة.

الطالبان من جنسية فلسطينية توفيا اختناقا بالغاز، بعد ان تسرب للغاز بشقتهما.

السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلة “الفرا” في خانيونس بوفاة نجلها “سليمان محمد الفرا 34 عاما والطبيب محمد جهاد البنا 35 عام داخل شقة في الجزائر.

مع العلم الطبيب البنا خرج برفقة اسرته إلى ألمانيا وأصر على مواصلة دراسته في الجزائر قبل أيام لاستكمال اوراق خاصة باستكمال الدكتوراه.

الطالبان تخرجا حديثا من الجزائر، احدهما لديه شركة استيراد وتصدير ويعمل في الخارج.

وقال مستشار السفارة الفلسطنية ان الحادث هو تسرب للغاز وقع بشقة مؤجرة بمدينة بزرالدة.

جثتا الضحيتين نقلتا للتشريح، وتقوم الشرطة العلمية بتحديد اسباب الحادث ، بحضور ممثل السفارة الفلسطنية محمد حنيدق.

وعليه، فإن كل الأخبار المتداولة حول اغتيالهما في الجزائر غير صحيحة ومجرد افتراء.