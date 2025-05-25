الطالب الجزائري.. أدوار متجددة في عالم متحوّل

احتضنت مكتبة الصحافي المجاهد حليم مقداد ببلدية السحاولة، أمس، ندوة فكرية متميزة بمناسبة عيد الطالب، نظمها اتحاد الشباب للتنمية وترقية المواطنة بولاية الجزائر بالتنسيق مع بلدية السحاولة، تحت عنوان:”الطالب الجزائري من الثورة إلى الدولة: أدوار متجددة في عالم متحوّل”.

وتناول المشاركون في الندوة، من بينهم البروفيسور عامر ميلود، والأستاذ جلال مناد، والأستاذة ساميو غشير من جامعة الشلف. “الأبعاد التاريخية والسياسية لدور الطالب الجزائري، منطلقة من استدعاء اللحظة الثورية التي قادها الطلاب والشباب في مقتبل العمر خلال الثورة التحريرية”. وصولا إلى “التحديات الراهنة التي تستدعي بناء موقع الطالب كمحرك للتغيير وبوصلة للاتجاه المجتمعي”. مع التنويه بالإصلاحات التي قادتها الدولة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية الرئيس عبد المجيد تبون. الرامية لإعادة الاعتبار للطلبة والشباب في الحياة العامة.

وفي كلمتها خلال النقاش، أكدت الأستاذة نجاة زروقي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة ببلدية السحاولة: “استعادة دور الطالب اليوم يتطلب مساندة مجتمعية من كل الأطراف. ومرافقة فكرية ومؤسساتية مستمرة. فالشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، ويجب أن تمنح لهم الكلمة ليكونوا فاعلين لا مجرد محتفين بالماضي”.

تركزت المداخلات على ضرورة “تقوية البنية المؤسسية التي تدعم مشاركة الشباب في الفعل السياسي والاجتماعي. من خلال آليات تشريعية وثقافية. وطرحت فكرة إنشاء مرصد وطني يرصد التحولات الطلابية والاجتماعية. ويسهم في بلورة سياسات عمومية متجددة وقريبة من واقع الجامعة والمجتمع”.

تعميق النقاش حول دور الشباب في الجزائر المعاصرة

جاءت هذه الندوة الفكرية في سياق تعميق النقاش حول دور الشباب في الجزائر المعاصرة. إذ “على الطالب أن يعيد بناء ثقته بنفسه وبمكانته، وأن يكون شريكا حقيقيا في هندسة المستقبل. مستلهما من روح الثورة التي قادها شباب الجزائر في الماضي. ليواجه تحديات الحاضر ويصنع غدا أفضل”.

وفي ختام اليوم، انطلقت أمسية شعرية بعنوان:”نبض القلم… صرخة الحرية”، شارك فيها شعراء شباب بارزون مثل عادل سوالمية. موسى براهيمي، سيد علي جفال، جمال الدين الواحدي، رياض منصور، قوادرية سالم العامري، يوسف مشتة، فاتن أمازيغ، وإيمان ونوغي. حيث جسدوا في قصائدهم “شعور الانتماء وعمق الوعي الوطني”، مؤكدين على “استمرار الثقافة والفن كأدوات للتعبير والمقاومة”.

الحضور كان نوعيا، وضم مجاهدين، وناشطين جمعويين، ومتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري. إلى جانب منتخبين محليين، في تكامل جلي يستنطق الواقع المعيش للتمكين إلى لحظة عبور.