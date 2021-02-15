الطالب عماد الدين يوارى الثرى بمسقط رأسه في عين الحديد بتيارت

وري الثرى اليوم بعد صلاة العصر الطالب عماد الدين روان بمقبرة بوشاقور في مسقط رأسه بعين الحديد ولاية تيارت.

وشيعت الجنازة في جو مهيب حضره عدد كبير من أهل الفقيد وأصدقائه بالإضاقة إلى السلطات المحلية.

وتوفي الطالب عماد الدين ليلة أمس الاحد بالقرب من الإقامة الجامعية رزوق بلخير للذكور ببئر الجير بولاية وهران أين كان يقيم.

الطالب عماد الدين روان ينحدر من عين الحديد ولاية تيارت ويدرس السنة أولى ماستر تخصص “ري”.

ولقي الطالب عماد الدين حتفه لحظة فراره من من مجموعة لصوص أرادوا سرقته دهسته سيارة.