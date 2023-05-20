الطاهر :”استفدنا كثيرا من الودية أمام جمهورية الصحراء الغربية”

أكّد مهاجم مولودية الجزائر فتح الله الطاهر على استفادته ورفقائه من تنشيط هذه المباراة الودية أمام جمهورية الصحراء الغربية.

وقال فتح الله الطاهر في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “اشكر منتخب جمهورية الصحراء الغربية على قدومهم إلى الجزائرز هم اقترحوا علينا مباراة ودية”.

وأضاف فتح الله الطاهر ” منتخب جمهورية الصحراء الغربية لديهم لاعبين جيدين رغم أنهم كونوّا تشكيلة فتية”.

وختم “استفدنا من المباراة بحكم أننا نمرّ بفترة فراغ ولم نلعب المنافسة الرسمية منذ مدة”.

يذكر، أن المهاجم الطاهر تألق بشكل لافت للانتباه بعد تسجيله لثنائية في شباك الخصم في اللقاء الذي جرى بملعب نيلسون مانديلا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti