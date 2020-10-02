الطاهر بلخيري:” سنحيل شاوش على مجلس التأديب”

أكد الناطق الرسمي لفريق مولودية الجزائر الطاهر بلخيري أنه سيتم إحالة إبراهيم شاوش على مجلس التأديب بسبب تصريحاته الأخيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق العاصمي على شبكة التواصل الإجتماعي فايبسبوك والتي جاء فيها:

“سنحيل شاوش على مجلس التأديب .. إنتهى الآن عهد التسيّب ولهذا لم يعجبهم الوضع في المولودية، وهم يحاولون ضرب استقرار الفريق لإدراكهم عدم التمكن من تكرار ما فعلوه في العهد السابق”.

وفيما يخص قضية اللاعب الكاميروني روني قال الطاهر بلخيري:

“سنفسخ عقد روني يوم الأحد مع رفع دعوة قضائية ضده، لقد تلقينا ردا من الإتحاد الكاميروني واللاعب زوّر الأوراق، وسنطالب بإرجاع جميع الأجر الشهرية التي تحصل عليها، ولن نسكت على حق الفريق مهما يحدث”