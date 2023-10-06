الطاهر :”حققنا فوزا مهما أمام سطيف وتنتظرنا تحديات كبيرة”

أبدى لاعب مولودية الجزائر فتح الله الطاهر سعادته الكبيرة اثر قيادته و زملائه الفريق للفوز بخماسية مقابل ثلاثة أمام وفاق سطيف.

وقال فتح الله الطاهر في تصريح للتلفزيون العمومي، عقب المباراة التي جرت بالدار البيضاء “الإبقاء على النقاط الثلاث داخل القواعد، هو ما كنا نصبوا له و حققناه، ويجب التأكيد مجددا في المباريات المقبلة وتحديات الموسم التي تنتظرنا”.

كما أضاف مهاجم مولودية الجزائر “سجلنا هدفين، بعدها تهاونا بعض الشيء، في فترات، قبل أن نعود في المباراة مجدّداّ.

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