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 الطاهر خاوة: أنا تاجر وسياسي بامتياز

بقلم نجيبة سماي
 الطاهر خاوة: أنا تاجر وسياسي بامتياز
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بعد إستجواب الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة من قبل قاضي  الفرع الثاني بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد و جاء استجواب الطاهر خاوة كالآتي :

طاهر خاوة : انفي هذه التهم المنسوبة الي  لانني مواطن صالح و انتمي لاسرة ثورية و الوالد كان تاجر و كان يواضب على المسجد و رباني على الخلق الحسن و انا تعبت في دراستي و تحصلت على دكتوراه و الماجستير و ايضا عل  شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة و كنت محامي لمدة سنة و محضر قضائي لمدة  5 سنوات و كنت تاجر سنة 1995 انا تعبت في خدمتي  كنت تاجر كان عندي  7 ملاير و 700  سنتيم سنة 1995 هذا المبلغ مبلغ مهم و فوائده كانت 11 مليار سنتيم  سنة1995 و انا استثمرته في مسار حياتي و مسار مهني كنت موظف بامتياز كنت نائب و عضو في البرلمان الافريقي و عضو بمكتب سياسي وكانت لدي مناصب سياسية و عينت الى وزير في  وزارة العلاقة مع البرلمان ،وهي الوزارة الوحيدة   ليس لها مدراء في الولايات و لا اتعامل مع الولات بتاتا و هي همزة وصل بين الحكومة و البرلمان في مجال التشريع و ليس لدي مال عام اسيره   ،و ليس لدي صفقات امنحهم  و انا سياسي و عمري ما توظفت عند الدولة .

طاهر خاوة : تعينت على  مرتين في 14  ماي 2015  و انهيت مهامي في11 جو ان 2016  للمرة الاولى و المرة الثانية  كانت في  25 ماي 2016 الى 4 افريل 2017 و كانت معاملتي مع المقاول  (ز.إ)  الذي عرفته كمناضل في حزب جبهة التحرير في حملة انتخابية سنة 2012 و كانت عنده علاقات و معروف في باتنة و بعدها تطورت علاقتي معه و صارت علاقة اخ و الحكمة تقول رب اخي لم تلده امك ،و كانت ا بنته تأتي  عندي للبيت للمبيت مع بناتي ،كما سبق لي و ان قمت ببيع   سيارة لزوجته  و دفع المبلغ  في مدة شهر و كانت معاملة اخوية و في سنة 2017  اعطيتوله قرض و هو تاجر و دائما يحتاج الى مبالغ  ،كما انني أقرضته مبلغ  300 مليون مدة شهرين رجعتلو و مدة اخرى أقرضته مليار و قالي 15 يوم نرجعهم و في 2014  عرضة علي فكرة ترميم منزلي   بطريقة عصرية ،كما عرض علي صور في هاتفه  للمنازل الذين رممهم، و لما وافقت قال لي امنح مدة اسبوع و بعد ما التقينا   وقالي قيمة الترميم ب   500 مليون سنتيم،كما منحت له مبلغ  100 مليون كتسبيق و عرض علي  الصورة في 3d ، كما قدمت له باقي  المبلغ و فعلا قام باتمام الاشغال و رمم ل  بيتي بطريقة عصرية و في نهاية 2014 اتصل بي من اجل ملاقاته و عرض علي فكرة الدخول معه في شراكة بخصوص   مشروع لانجاز   60 فيلا ل و عجبتني الفكرة و قال لي ان قيمة المشروع ب50 مليار سنتيم ،كما اتقفنا ان  كل واحد فينا يقدم نصف القيمة  ،كما قال لي ان ارباح المشروع 180 مليار سنتيم ، و في نهاية 2014 و بداية 2015 اعطيتلو 14 مليار و نصف سنتيم  نقدا و حضر واقعة التسليم اخوه  ،كما حضر ايضا  اثنين من  المناضلين تم  تبليغهم بالهاتف و شرحلهم الوضعية  بالهاتف

طاهر خاوة : انا تعاملت معه  و اقرضته  لانه كانت هناك شراكة بيننا و انا تاجر اتعامل مع  التجار   امنحهم مبالغ بنفس الطريقة، وهي قاعدة في مجال التجارة

القاضي:  اسماء الشهود ؟؟

طاهر خاوة: (ع.م)  و (ف.م)  ،كما قال لي ايضا  عندي محامي نسيبي و لهذا بلغنا الشهود و المحامي   ،  انا كنت سوف اساهم   في نصف القيمة للمشروع التي هي 25 مليار لان  قيمته  50 مليار سنتيم .

القاضي : واقعة التسليم الثانية من حضر

طاهر خاوة : حضر نجيب و اخوه زهير  و الشهود كانوا بالهاتف اتصلنا بيهم و المحامي تكلمنا معه بالهاتف و قلنا له  يعمل لنا وثيقة عرفية

القاضي :المشروع كان باسم من ؟

طاهر خاوة : المشروع باسم نجيب و قطعة الارض باسم نجيب و بعد اسبوعين تم تعيني كوزير للعلاقات مع البرلمان

طاهر خاوة : بعد مدة جئت  للعاصمة وهو الذي قام بإيصالي للمطار ،و قال لي  نهاية مارس الاستاذ حرر العقد بعد 3 اسابيع بداية شهر ماي قالي العقد واجد و الاتفاق العرفي واجد و  قتلو لما يوجد برنامج  الحكومة  الذي مكلف بيه ،كما ضرب لي موعد بمدرسة  خاصة بباتنة   بتاريخ 13 ماي 2016و حضر الشهود  ايضا و و قرانا وثيقة الشراكة بصم فيها  المحامي  و الشهود و زهير عزمنا على مادبة عشاء بمناسبة هذه الشراكة ،كما  جسد في وثيقة الشراكة  انني اودعت  مبلغ 25 مليار سنتيم  للدخول  معه في شراكة  .

القاضي:  هل كنت وزير اثناء الوقائع

طاهر خاوة : نعم كنت سبق و ان عينت كوزير للعلاقات مع البرلمان  ،و لما ذهبنا لباتنة ،زهير منح لي صكين  كضمان و انا رفضت استلامهم  لان القانون يعاقب  على ذلك و رجعت له  الصكوك بحضور المحامي و قال لي  الزهير هذه العبارة ( سوف اتركهم عند زوجتي هذه حياةاو موت )

وفي نهاية جانفي 2018 التقيت  مع مواطن يدعى تلامدة، و قال لي انت شريك مع زهير و نجيب في باتنة و قالي  ان نجيب شهر بيك و راه بدا يبيع في لفيلا  ،و انا بعدها اتصلت  بزهير و قلت له  سمعت بلي بدات  تبيع لفيلا وقالي انسان يدعى (تلامدة) هو الذي قال لي ذلك

طاهر خاوة : تاكدت بعدها ان عقد هبة صحيح و تم الغاءه شهر بعد ابرامه و تفكرت بلي السيد. هذا نجيب  نصب عليا و يقولم راه وزير راه حڨرو و دراهمي في 5 الى6 سنوات  لا استردهم ،و بعداسبوع اتصلت  بمحامي لكي يعمل لنا  جلسة صلح و لفك الشرامة أيضا.

طاهر خاوة : حددنا تاريخ 2 فيفري 2018 و كان ابني  زكرياء و شريك نجيب  و محامي افتح الجلسة و اعطاني الكلمة لي ،كما حضر  شاهدين اثنين  جدد دو سمعو الواقعة ،و بعدما انتهت مداخلتي قتلو نطلب استرداد اموالي التي تقدر ب  25 مليار سنتيم  ،و كلب منه منحي  ثلث ارباح  المشروع, تقريب 40 مليار سنتيم المبلغ الاجمالي ،و بعدها قال لي لا استطيع منحك المبالغ نقدا

و قا لي امنح لك  عقارات على شكل بناية التي هي مدرسة خاصة  و 3 فيلات ب 10 مليار سنتيم و 5 مليار عدسنتيم يدفعهم لي على شكل اقساط وفي  3 فيفري 2018 جاء عندي المقاول  نجيب للبيت  ، و بعدها اكتشفت ان  العقارات مرهونة

القاضي هل هدتته ؟

طاهر خاوة :انا لم اهدده بل اكتشفته انا تاجر و اردت   استرجاع راس مالي لانه لو اشتكي به ماهي الفائدة ؟ يدخل للحبس  و اموالي لا تسترجع

الطاهر خاوة:  اعطاني شيك بدون رصيد

القاضي علاش عملتو باسم ابنك الشيك ؟

الطاهر خاوة : سيدي القاضي انا كنت في العاصمة اعمل  لا استطيع المجيء بحكم العمل الذي كنت امارسه  و قدم لي  الشيك في تاريخ  7 فيفري و 11 فيفري اكتشفت ان الشيك بدون رصيد ،و اعلمته بذلك ،  و قلت له  اخفيت ان   العقارات  مرهونة  و  تتلاعب بالشيكات  بدون رصيد وبعدها قال لي  اعطيني مهلة لمدة  15 يوم الى شهر و انا قلت له امنحك مدة  ،و فعلا بعد شهر اتصل بي و قال لي  انه فسخ  الرهن و بعدها قمنا بعمل  عقد فك الرهن و اتفق مع الاستاذة الموثقة لكي اعمل عقد البيع  عندها و سجلت عقد البيع باسم   ابني و هو لايعلم بذلك

القاضي :لماذا سجلت عقد البيع باسم ابنك وليس باسمك ؟

طاهر خاوة : كون انني متزوج امراتين و لدي اولاد من الزوجة الثانية  اريد ان اعدل بينهم لهذا قمت بتسجيل العقد باسم احد ابنائي

القاضي : هل صرحت بممتلكاتك ؟

طاهر خاوة : نعم سيدي القاضي كنت اصرح  بممتلكاتي

طاهر خاوة : سيدي القاضي سبق و ان رفعت شكوى ضد هذا الشخص كيما يقول المثل ( ضربني و بكى و سبقني و اشتكى )

طاهر خاوة : لم استرجع المبلغ و الحافلات لم استرجعهم

القاضي : كم عدد الحسابات التي لديك ؟

طاهى خاوة : عندي حسابين في باتنة و في العاصمة حساب ادخرو حساب الجاري

القاضي : كم كان بحوزتك قبل الاستوزار

طاهى خاوة : مابين 1995 كان عندي قرابة من 45 الى 46 مليار سنتيم لانني كنت تاجر .

نجيبة سماي

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