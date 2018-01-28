الطاوسي:”ما غلقتش اللعب يا كازوني والدليل شاوشي.. !”

رد المدرب المغربي لشباب بلوزداد رشيد الطاوسي، على مدرب العميد كازوني، الذي اتهمه بغلق اللعب خلال الداربي العاصمي، ولعب بطريقة دفاعية.

وقال الطاوسي الذي نزل ضيفا على حصة “ستاد النهار” للزميل حكيم فيسة على قناة “النهار”: “لم ألعب بطريقة دفاعية خلال مواجهة المولودية”.

وأضاف: “لو لعبت بأسلوب دفاعي، لما خرج شاوشي رجلا للمباراة، وهذا يعني أنه كان يتصدى للهجمات”.

ويرى المدرب المغربي أن كازوني يحاول تبرئة نفسه وفريقه بعد النتيجة التي اعتبرها الطاوسي ايجابية بالنسبة له وللشباب.

وقال في هذا الشأن:” أنا لاأنتقد زإنما أحلل، والنتيجة بالنسبة لي كانت ايجابية، وطريقة اللعب كانت جيدة”.

كما شكر ضيف “النهار” لاعبيه على الاداء الذي قدموه خلال مواجهة العميد، وأكد أنهم عملوا بكل نصائحه.