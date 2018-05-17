الطاوسي:”هذا هو الفرق بين الدوري الجزائري والمغربي”

أكد المدرب المغربي لفريق شباب بلوزداد رشيد الطاوسي أن المغرب تتفوق على الجزائر رياضيا في المنشأت والبنية التحتية والملاعب الكروية.

وقال الطاوسي في حوار مع موقع “هسبورت” المغربي أمس الأربعاء:”المغرب أفضل من الجزائر من ناحية المنشأت الرياضية والبنيات التحتية والملاعب”.

وأضاف الطاوسي:”على الصعيد الفني واللاعبين فالمستوى متقارب بين البطولتين المغربية والجزائرية ومن ناحية الحضور الجماهيري فالدوري الجزائري يشهد إقبال أكبر”.

وختم مدرب أبناء العقيبة:”قيمة المدرب المغربي إرتفعت في الدوري الجزائري، أنا وبادو الزاكي نعد سفراء للكرة المغربية وخلينا بلاصتنا نقية”.