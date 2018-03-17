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الطاوسي:”واجهنا نكانا والحكم الرئيسي وسترنا ربي”

الرياضة
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الطاوسي:”واجهنا نكانا والحكم الرئيسي وسترنا ربي” رشيد الطاوسي
بقلم وليد كويني

شكر مدرب شباب بلوزداد رشيد الطاوسي أشباله على الأداء البطولي والتأهل المحقق، مؤكدا سعية لتكرار السيناريو أمام سوسطارة في البطولة.

وقال التقني المغربي في تصريح بعد نهاية المباراة:”أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خاصة المهاجمين، لعبنا مباراة صعبة جدا”.

 مضيفا:”وقفنا الند للند رغم الخسارة، كما أثّرت علينا كثيرا بعض الغيابات، الآن سنركز على البطولة ولقاء إتحاد العاصمة في الجولة المقبلة”.

وختم حديثه مصرحا:”في أدغال إفريقيا تنتظر كل شيء منها تصفير الحكم لضربتي جزاء خياليتين و لكن المكتوب أنصفنا”.

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