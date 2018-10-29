الطاوسي: “البطولة العربية أقوى من دوري أبطال إفريقيا”

إعتبر مدرب نادي وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، بأن البطولة العربية للأندية، أقوى من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح رشيد الطاوسي، بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه أمس الأحد، على ملعبه، أمام أهلي جدة السعودي، بـ1-0، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.

“أعتبر البطولة العربية، أقوى من دوري أبطال إفريقيا، أين واجهنا فريقا مارس علينا ضغطا عاليا، واعتمد على الكرات الطويلة والسريعة”.

وأضاف رشيد الطاوسي: “كان من الصعب علينا التسجيل على فريق منظم جدا، على مستوى الخطوط الثلاثة”.

وتابع: “الأمور لم تكن على ما يرام، ولا نلوم اللاعبين، بالنظر لغزارة الأمطار، لكن لن نفقد الأمل، خاصة باستعادة اللاعب جابو، في مباراة العودة”.

يذكر أن مباراة العودة لحساب هذا الدور، والتي ستجمع أهلي جدة السعودي، بوفاق سطيف، ستلعب في الـ04 ديسمبر المقبل بالسعودية.