الطاوسي: “الجزائريون استقبلوني بحرارة والتقيت بماجر”

أشاد المدرب الجديد لشباب بلوزداد، رشيد الطاوسي، بحفاوة الإستقبال التي لقيها في الجزائر، خاصة اللقاء الذي جمعه بالناخب الوطني ماجر.

وأوضح الطاوسي، في تصريح لصحيفة “هسبورت” المغربية، أن رابح ماجر ومزيان إيغيل، كانا من بين أول المرحبين به في الجزائر.

وصرح: “حظيت باستقبال حار، وجمعني لقاء بالناخب الجزائري رابح ماجر، وأحد الأطر الجزائرية الذي رافقني في دورة تكوينية سابقة بألمانيا”.

وأضاف: “التقيت أيضا المدرب الجزائري إيغيل مزيان، الذي سبق له وأن أشرف على تدريب الرجاء البيضاوي المغربي في فترة سابقة”.

ولم يستغرب المدرب السابق لأسود الأطلس، هذه الحفاوة في الإستقبال، بالنظر للعلاقات الطيبة التي تربطه بالجزائريين على غرار ماجر وإيغيل.