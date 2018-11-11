الطاوسي: “الفريق لم يقدم ردة الفعل المنتظرة منه”

أبدى مدرب وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، أسفه للنتيجة التي انتهت عليها مباراتهم أمام الضيف شبيبة الساورة، لحساب الجولة الـ14 من المحترف الأول.

وصرح رشيد الطاوسي، عقب هذه المباراة لتلفزين “النهار”: “قمنا بعملنا المعتاد، تحضيرا لهذه المباراة، رفقة نفس التشكيلة التي فازت في مباراتنا الماضية”.

وأضاف: “في مباراتنا أمام شبيبة الساورة، لم نشاهد ردة الفعل التي كنا ننتظرها من لاعبينا، والتي أظهروها في المباراة الماضية”.

وتابع: “قدمنا عدة هدايا للمنافس خلال هذه المباراة، بالإظافة لتضييعنا العديد من الفرص التي كان بإمكاننا تجسيدها لأهداف”.

يذكر أن وفاق سطيف، انهزم أمس السبت، بأرضية ميدانه “08 ماي 1945″، أمام الضيف شبيبة الساورة، بنتيجة 1-0،