الطاوسي: ” اللاعب الجزائري والعربي غير منضبط”

أكد المدرب المغربي لفريق شباب بلوزداد “رشيد الطاوسي” أن القاعدة الجماهيرية أفضل بكثير من تلك الخاصة بالمغرب.

وإعتبر الطاوسي أن اللاعب العربي عموما والجزائري بصفة خاصة غير منضبط تكتيكيا قائلا:

“اللاعب الجزائري والعربي غير محترف ..الإحتراف ليس عقود أو رواتب ومنح، لأن الإحتراف الحقيقي هو عقلية”

وأضاف: “من جملة المسائل التي أنجحت الإحتراف هي تكوين اللاعب من الناحية الرياضية..أحببنا أو كرهنا..نحن نعاني من نقص في التكوين”.

“بإستثناء جماهير الرجاء، الوداد، والجيش الملكي..يظهر لي أن القاعدة الجماهيرية عند الفرق الجزائرية لها قوة وشعبية وحضور جماهيري أكثر من المغرب”.