الطاوسي: “حظوظنا في البطولة العربية لازالت قائمة”

أبدى مدرب وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، ثقة كبيرة في قدرة فريقه على ضمان التأهل في البطولة العربية، رغم الخسارة التي مني بها فريقه أمام أهلي جدة.

وصرّح رشيد الطاوسي، لتلفزيون “النهار”: “الخسارة أمام نادي أهلي جدة، كانت مجرد عثرة ومازالت هناك مباراة العودة”.

وأضاف: ” فريق وفاق سطيف، عاد مؤخرا لمستواه الحقيقي الذي ظهر به في العديد من المباريات السابقة لهذا الموسم”.

وأبدى مدرب وفاق سطيف، رشيد الطاوسي تفاؤله في تأهل فريقه للدور المقبل مؤكدا: “أمل التأهل للدور المقبل، بالنسبة لنا لازال قائما”.

يذكر أن وفاق سطيف انهزم بملعبه “08 ماي 1945″، أمام أهلي جدة بنتيجة 1-0، لحساب ذهاب الدور الـ16 من البطولة العربية.