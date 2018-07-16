الطاوسي: “عودة جابو ومعرفتي بالنادي المغربي تعزز فرصنا في الفوز”

أبدى المدرب الجديد لنادي وفاق سطيف، رشيد الطاوسي، تفاؤله بفوز فريقه في مباراته المقبلة أمام الدفاع الحسني الجديدي ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح رشيد الطاوسي، في هذا الخصوص: “عودة عبد المومن جابو للفريق، ومعرفتي بتقنيات الفريق المغربي، يجعلنا مؤهلين أكثر للفوز بالمباراة”.

وأضاف: “نعيش في زمن لا تغيب المعلومة عن أي كان، لاسيما معرفة فريق بحجم وفاق سطيف، بداية من لاعبنا العائد من السعودية”.

وتابع الطاوسي: “الفريق المغربي تنقل إلى ملعب “8 ماي” بسطيف، لا لشيء، إلا للخروج بالنقاط الثلاث من هذه المباراة”.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه ممثل المغرب، الدفاع الحسني الجديد، غدا الثلاثاء، لحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.