الطاوسي: ” قبل 4 أشهر لم نكن في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي”

أكد المدرب المغربي لفريق وفتق سطيف رشيد الطاوسي أن فريقه عاد من بعيد من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشط الطاوسي ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المحاضرات التابعة لمركب 5 جويلية الأولمبي أين تحدث قائلا:

“أدركنا جيدا أننا سنتعرض للضغط في الشوط الثاني، لذلك قررنا حسم الأمور في الشوط الأول من اللقاء، وتسيير اللقاء في المرحلة الثانية”.

واضاف: “قررنا إراحة بعض اللاعبين أمام عين مليلة وتجهيوهم مباراة اليوم، وقد وفقنا في هذا الخيار، واليوم الحظ كان معنا بما ان فريق مولودية الجزائر ضيع العديد من الفرص”.

وبخصوص تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي قال: “لم نكن في سباق التأهل في البداية، لكننا عدنا من بعيد لسباق التأهل واليوم نحن في الدور ربع النهائي”.