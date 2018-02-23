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الطاوسي :”لاعبو شباب بلوزداد ولاد ناس”

الرياضة
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الطاوسي :”لاعبو شباب بلوزداد ولاد ناس” صورة مُركبة
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح مُدرب شباب بلوزداد، رشيد الطاوسي، بأن لاعبيه واعون بالمسؤولية المُلقاة على عاتقهم لإنقاذ الفريق من السقوط للقسم الأدنى.

وصرح التقني المغربي :”نحن نُحضر بجدية لدينا عناصر “أولاد ناس،  لكن وبصراحة لم نصل مُستوى الإحتراف الحقيقي، خاصة خارج الملعب”.

وأضاف :”لدينا برنامج مُكثف، وهو مايتطلب مُتابعة للياقة البدنية للاعبين، خاصة وأننا في المنعرج الحاسم لهذا الموسم قاريا ومحليا”.

وواصل :”نستعد للتنقل إلى الساورة، ونأمل أن تكون الرحلة على متن طائرة ونستهدف الفوز لنلعب مُتحررين ودون ضغط مُستقبلا”.

وعن مُنافسة كأس الكاف قال :”بدأنا في جمع المعلومات بخصوص مُنافسنا “نكانا” الزامبي، ونعلم بأنهم يمتلكون 6 عناصر دولية”.

وختم :”على كل الدوري في زامبيا انطلق مؤخرا فقط، ومُنافسنا مُتواجد في تربص مغلق بزيمبابوي، وسندرسهم بصفة تدريجية”.

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