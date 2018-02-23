الطاوسي :”لاعبو شباب بلوزداد ولاد ناس”

أوضح مُدرب شباب بلوزداد، رشيد الطاوسي، بأن لاعبيه واعون بالمسؤولية المُلقاة على عاتقهم لإنقاذ الفريق من السقوط للقسم الأدنى.

وصرح التقني المغربي :”نحن نُحضر بجدية لدينا عناصر “أولاد ناس، لكن وبصراحة لم نصل مُستوى الإحتراف الحقيقي، خاصة خارج الملعب”.

وأضاف :”لدينا برنامج مُكثف، وهو مايتطلب مُتابعة للياقة البدنية للاعبين، خاصة وأننا في المنعرج الحاسم لهذا الموسم قاريا ومحليا”.

وواصل :”نستعد للتنقل إلى الساورة، ونأمل أن تكون الرحلة على متن طائرة ونستهدف الفوز لنلعب مُتحررين ودون ضغط مُستقبلا”.

وعن مُنافسة كأس الكاف قال :”بدأنا في جمع المعلومات بخصوص مُنافسنا “نكانا” الزامبي، ونعلم بأنهم يمتلكون 6 عناصر دولية”.

وختم :”على كل الدوري في زامبيا انطلق مؤخرا فقط، ومُنافسنا مُتواجد في تربص مغلق بزيمبابوي، وسندرسهم بصفة تدريجية”.