الطاوسي :”وفاق سطيف عالمي وجابو جاهز لقمة المولودية”

أكد مُدرب وفاق سطيف، “رشيد الطاوسي” بأن أشباله جاهزون جيدا، لمواجهة مولودية الجزائر، في ختام دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

وقال التقني المغربي في ندوة صحفية ظهيرة اليوم الإثنين :”المواجهة ستكون بمثابة نهائي جزائري قبل الأوان، وسنعمل المُستحيل لتحقيق التأهل”.

وواصل :”مصيرنا بين أيدينا في حالة ماحققنا الفوز، وسنضمن مرورنا للدور القادم، وللأسف ذلك سيكون بالمرور على فريق جزائري آخر”.

وأضاف :”كنا نُفضل أن نعيش سيناريو مُغايرا، ولكن وفاق سطيف عالمي، ويبحث دائما على التواجد مع الكبار، وهو مانسعى له”.

وختم المُدرب الأسبق لـ”أسود الأطلس” بالتأكيد على أن نجمه الأول “عبد المؤمن جابو” جاهز للقمة أمام العميد.