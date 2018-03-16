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الطاوسي :”يديروها لولاد يديروها..”

الرياضة
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الطاوسي :”يديروها لولاد يديروها..”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد رشيد الطاوسي، مدرب شباب بلوزداد، بأن أشباله سيعملون المُستحيل للعودة بورقة التأهل من زامبيا عند مُلاقاة “نكانا” المحلي غدا.

وتحدث التقني المغربي قائلا للقناة الإذاعية الأولى: “يديروها لولاد يديروها إن شاء الله”

ليُضيف :”السفرية كانت مُرهقة جدا بالنسبة لنا، كما أننا سنكتفي بتمرين واحد قبل اللقاء، ولكن اللاعبين واعون بالمسؤولية ووعدوني بالتأهل”.

وواصل :”سُنشرف السياربي والجزائر، والمجموعة معنوياتها مُرتفعة، وأنفي وجود أي مشاكل مثلما يُشاع بعد عدم سفر مُساعدي، بوطالب برفقتنا”.

وختم :”بوطالب مشروع مُدرب كبير والعلاقة معه جيدة، وأسباب خاصة منعته من التواجد معنا”.

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