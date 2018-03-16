الطاوسي :”يديروها لولاد يديروها..”

أكد رشيد الطاوسي، مدرب شباب بلوزداد، بأن أشباله سيعملون المُستحيل للعودة بورقة التأهل من زامبيا عند مُلاقاة “نكانا” المحلي غدا.

وتحدث التقني المغربي قائلا للقناة الإذاعية الأولى: “يديروها لولاد يديروها إن شاء الله”

ليُضيف :”السفرية كانت مُرهقة جدا بالنسبة لنا، كما أننا سنكتفي بتمرين واحد قبل اللقاء، ولكن اللاعبين واعون بالمسؤولية ووعدوني بالتأهل”.

وواصل :”سُنشرف السياربي والجزائر، والمجموعة معنوياتها مُرتفعة، وأنفي وجود أي مشاكل مثلما يُشاع بعد عدم سفر مُساعدي، بوطالب برفقتنا”.

وختم :”بوطالب مشروع مُدرب كبير والعلاقة معه جيدة، وأسباب خاصة منعته من التواجد معنا”.