الطبخ عند الرجال.. واحد يبدع في شربة فريك والحاج اختصاصه طعام بمرقة حمرا

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الطبخ أو الطهو أو الطهي أو إنضاج الطعام هو عملية لجعل المواد الغذائية جاهزة للأكل بتسخينه.

يمكن للناس طهو الطعام على النار عن طريق استخدام الخشب أو الفحم ، مع موقد يستخدم البروبان أو الغاز الطبيعي ، أو مع موقد يستخدم الكهرباء.

الفرن هو مكان يشبه الصندوق فيه نار وقد بنى الناس أيضا أفرانًا من الطين و الطوب.

لطبخ الطعام عدة طرق، عادة يغلى الطعام بطهوه في الماء وعادة في طهو الطعام نستخدم بعض أنواع الأوعية كالفرن الهولندي وأدوات القلي.

كما أن الناس في بعض الأحيان يطهون الطعام من خلال وضعه مباشرة على النار، قبل أن تطهى الأطعمة، يقال أنها خام بعض الأطعمة جيدة وهي خام.

هناك أنواع متعددة من المطابخ في الوطن العربي مثل: المطبخ المغربي والمصري والشامي والخليجي. ويطلق على طاهي الطعام بالطباخ.

الطبخ أو الطهو أو الطهي أو إنضاج الطعام هو عملية لجعل المواد الغذائية جاهزة للأكل بتسخينه.

يمكن للناس طهو الطعام على النار عن طريق استخدام الخشب أو الفحم ، مع موقد يستخدم البروبان أو الغاز الطبيعي ، أو مع موقد يستخدم الكهرباء.

الفرن هو مكان يشبه الصندوق فيه نار وقد بنى الناس أيضا أفرانًا من الطين و الطوب.