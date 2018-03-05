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الطبعة التاسعة للتجمع الوطني العسكري لألعاب القوى “إناث”

الرياضة
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الطبعة التاسعة للتجمع الوطني العسكري لألعاب القوى “إناث”
بقلم كريم.تيغرمت

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يحتضن المركز الرياضي العسكري ببن عكنون، الطبعة التاسعة للتجمع الوطني العسكري لألعاب القوى إناث.

وقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، إجراء هذه الطبعة يوم الأربعاء 07 مارس 2018، بمشاركة أحسن العداءات العسكريات.

وتأتي هذه المبادرة حرصا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على تعميم ممارسة الرياضة في صفوف أفرادها، واحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

ودعت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الجمهور، لاسيما العنصر النسوي منه، لحضور هذه التظاهرة، التي تعد تكريما للمرأة الجزائرية.

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