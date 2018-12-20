الطبعة الثالثة لأيام حديدوان لمسرح الطفل تنطلق غدا بمستغانم

ستتفتتح الطبعة الثالثة لأيام حديدوان لمسرح الطفل بمستغانم غدا الجمعة بالمسرح الجهوي “الجيلالي بن عبد الحليم”.

التظاهرة تنظم الى غاية 27 ديسمبر الجاري ، بالتزامن مع العطلة الشتوية وسيشارك فيها سبع فرق مسرحية، من مستغانم ووهران وتيارت وبومرداس والبليدة والشلف.

وسيتم خلال حفل افتتاح هذه الأيام المسرحية تقديم مسرحية “حورية” ببمسرح الجهوي “الجيلالي عبد الحليم” للمؤلف حميدة بلعالم والمخرجة خولة بوجمعة.

وستقدم خلال هذه الأيام تعاونية النهضة لبرج منايل مسرحية “المهرجون الراقصون”، وجمعية الحلم الثقافي للبليدة عرض “أميرة المجتمع” وفرقة اليوم من وهران العمل المسرحي “جوجو وشقشوق”

كما سيتم تقديم مسرحية “حلم سارة” لتعاونية ضياء الخشبة من تيارت وعرض “الإمبراطور” لجمعية هواة المسرح من مستغانم والعمل المسرحي “حنو” لتعاونية أصدقاء الفن من ولاية الشلف.