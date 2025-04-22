الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال في هذا التاريخ

ستحتضن مدينة وهران الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال ابتداء من السبت المقبل، بمشاركة ممثلين لأزيد من عشرين بلدا إفريقيا

وينظم هذا الصالون على مدار ثلاثة أيام من طرف وكالة “صدى”، يهدف إلى تعزيز التعاون عبر القارة الإفريقية واستكشاف فرص الشراكة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الإفريقية. مبرزا أن هذا الحدث سيجمع فاعلين اقتصاديين من القطاعين العمومي والخاص, من أجل تعزيز التبادلات التجارية والصناعية في القارة.

وتعد هذه التظاهرة مناسبة للقاء الفاعلين الاقتصاديين من البلدان الإفريقية في هذا “الظرف الزمني. الذي يعرف تجاذبات دولية حساسة للاستحواذ على السوق الإفريقية وخيراتها الطبيعية.