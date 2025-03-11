الطبعة الثانية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات..تصحيح الأوراق غدا

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن تصحيح الأوراق الخاصة بالطبعة الثانية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات يكون بداية من الغد.

كما سيتم إرسال النتائج الى مديرية التعليم المتخصص بالوزارة، ليشرع بعدها في مرحلة تدريب المتفوقين الحاصلين على المراتب الأولى وتكوينهم من طرف مفتشين وأساتذة متخصصين. من وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي. بغية “تمكينهم من الخبرة اللازمة للمشاركة في المنافسات القارية والدولية, ما سيساهم في تحسين مراتب الجزائر فيها”.

وفي تصريح للصحافة أكد الوزير حرص قطاعه على إنجاح هذه الطبعة من الأولمبياد. من خلال “تقديم كل الدعم للتلاميذ المعنيين بالمنافسة. من تدريب وتكوينوهذا حتى يتسنى لهم تمثيل الجزائر في المنافسات القارية والدولية الخاصة بأولمبياد الرياضيات على أحسن وجه”.

كما أضاف بأن المنافسات التي تجري اليوم عبر كل المؤسسات التربوية العمومية والخاصة وعلى مستوى مدارس أشبال الأمة ستمكن من انتقاء الكفاءات التي سيعول عليها لتشريف الجزائر كما جرى عليه الحال خلال السنوات الماضية.

يذكر أن المنافسة التصفوية الأولى للأولمبياد الجزائرية للرياضيات تجري في طبعتها الثانية لفائدة التلاميذ المتميزين في هذه المادة والمتحصلين على معدلات تساوي أو تفوق 17 من 20 في الرياضيات خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية, و ذلك بأقسام الثالثة والرابعة من التعليم المتوسط والأولى ثانوي (جذع مشترك علوم وتكنولوجيا) و كذا السنتين الثانية والثالثة ثانوي في شعب الرياضيات وتقني رياضي بخياراتها الأربعة, فضلا عن شعبة العلوم التجريبية.