الطبعة الرابعة لأيام البراعم بتلمسان من 22 الى 27 ديسمبر

ستنظم الطبعة الرابعة لأيام البراعم بتلمسان ما بين 22 و27 ديسمبر الجاري تزامنا مع العطلة المدرسية.

وستعرف هذه الطبعة إقامة العديد من الورشات الخاصة بالرسم، و الموسيقى والمسرح والمطالعة والخط العربي والأشغال اليدوية والفخار.

إلى جانب عروض مسرحية وألعاب خاصة بالأطفال من أجل السماح لهم بالترفيه واكتشاف قدراتهم وصقل مواهبهم.

ويرتقب مشاركة العديد من الفرق المسرحية التي تنشط في مسرح الطفل من تلمسان وبعض الولايات.

على غرار جمعية “تاقرارت” للثقافة والفنون و”الإشراق” و”دار الفنون السبع” و”أبناء الأخوين” لتلمسان، و”هالة الإبداع” من الجزائر العاصمة و”نجوم الفن” من تيبازة .

هذه التظاهرة ستتزامن كذلك مع الطبعة الثالثة للصالون الوطني للكتاب بين 18-29 ديسمبر بدار الثقافة “عبد القادر علولة”.

وهو ما سيسمح للأطفال، بالإطلاع على الكتب الجديدة الخاصة بهم والمشاركة في الورشات والفضاء المخصص بالمناسبة للمطالعة والألعاب.