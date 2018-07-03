الطبعة الـ 11 للشريط المرسوم من 2 إلى 6 أكتوبر بالعاصمة

سيتم تنظيم الطبعة الـ 11 لمهرجان الشريط المرسوم بالجزائر العاصمة “فيبدا” من 2 إلى 6 اكتوبر المقبل.

وستقام الطبعة هذا العام بساحة رياض الفتح وقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة.

هذه الطبعة ستستقبل كندا كضيف شرف وهو البلد الذي دائما ما يشارك رساموه في كل طبعة من هذا المهرجان.

ويتم إطلاق المسابقات التقليدية لـ”فيبدا” حيث سيتم منح الجائزة الدولية للمهرجان لأحسن ألبوم للشريط المصور باللغتين الوطنية والأجنبي.

كما سيتم تخصيص جوائز للسيناريو والألبومات الجماعية وألبومات الشباب.

وتم فتح مسابقات أخرى للفنانين الجزائريين للظفر ب”جائزة الامتياز للاتحاد الاوروبي” ومسابقة المواهب الشابة وكذا مسابقة للتلاميذ ومسابقة أحسن مدونة.

كما سينظم المهرجان تكوينات حول مختلف مراحل انجاز الشريط المصور.

للتذكير فإن قانون وشروط المشاركة في مختلف المسابقات والتكوينات متوفرة على الموقع الالكتروني للمهرجان: www.bdalger.com.