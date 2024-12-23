الطبعة الـ 32 لمعرض الإنتاج الجزائري.. Ooredoo تقدم عروضها وحلولها للزوار

تؤكد Ooredoo الجزائر من جديد التزامها بالتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال المشاركة في الطبعة الـ 32 من معرض الإنتاج الجزائري (FPA)، الذي تجرى فعالياته من 19 إلى غاية 28 ديسمبر 2024 بقصر المعارض، الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

تتميز Ooredoo في هذه الطبعة بحضورها الديناميكي والمبتكر. من خلال فضاء عرض مخصص لاستقبال الزوار وتقديم مجموعة من العروض والحلول المبتكرة.

كما تسلط الضوء على مسابقة 20 عاما التي تتيح للمشاركين فرصة الفوز بـ 20 سيارة فيات 500، تقدم Ooredoo تجربة ألعاب مبتكرةعبر محاكاة قيادة هذه السيارة على مستوى المنصة. كما نظمت حفلين لتوزيع الجوائز على فائزي الاسبوع. وذلك يومي السبت 21 و28 ديسمبر، بقصر المعارض، لمشاركة الأجواء الاحتفالية بالذكرى العشرين لتأسيس Ooredoo مع زوار المعرض.

للمشاركة في هذه المسابقة الحصرية، ما على الزبون سوى تعبئة رصيده بما لا يقل عن 100 دج. عبر إحدى فضاءات أو نقاط بيع Ooredoo أو عبر تطبيق My Ooredoo. بمجرد تعبئة الرصيد، يقوم الزبون بتشكيل الرمز: #523* للولوج للمسابقة والإجابة على الأسئلة. دون أي خصم للرصيد.