الطبعة الـ 33 لمعرض الإنتاج الجزائري تنطلق اليوم

تنطلق اليوم الخميس فعاليات الطبعة الـ33 لمعرض الإنتاج الجزائري في الفترة الممتدة من 18 إلى 27 ديسمبر المقبل. بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة). تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون.

ويعرف هذا الموعد الاقتصادي الوطني الهام مشاركة نخبة من الفاعلين الاقتصاديين، من مؤسسات عمومية وخاصة. ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. وشركات ناشئة. إلى جانب الحرفيين وأصحاب الصناعات التقليدية.

ويشكل المعرض فضاء استراتيجيا لإبراز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الجزائرية والتعريف بها. كونه منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات والتفاعل المباشر مع الزوار والمستهلكين. فضلا عن كونه فرصة لإبرام شراكات وتبادل الخبرات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

وتعد هذه التظاهرة تعد دعامة قوية لتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المحلي، إلى جانب الترويج لعلامة .”صنع في الجزائر” كرمز للجودة والتميز. كما تولي اهتماما خاصا بريادة الأعمال والابتكار. من خلال إبراز دور الشركات الناشئة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى مساهمتها في الحفاظ على التراث الثقافي عبر دعم الحرفيين وتمكينهم من عرض مهاراتهم ومنتجاتهم أمام جمهور واسع.