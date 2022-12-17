الطبعة الـ5 للصالون الدولي “تكستيل-إكسبو” من 19 إلى 21 ديسمبر

ستنظم الطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والألبسة والجلود والتجهيزات “تكستيل- إكسبو”، (TexStyle Expo) من 19 الى 21 ديسمبر 2022. بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به يوم السبت بيان لمنظمي الصالون.

كما سيعرف هذا الصالون مشاركة كل فروع ومهن قطاع النسيج والجلود, لاسيما المواد الاولى والسلع النصف مصنعة. والمعدات والتجهيزات والتصميم والخدمات, بالإضافة الى الألبسة الجاهزة والأحذية والجلود واللوازم …الخ.

و على هامش هذا الحدث, سيتم تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الزوار والعارضين من مختلف الدول منها الجزائر وتركيا. وروسيا ومصر والمملكة المتحدة وتونس والهند وباكستان وإندونيسيا, يضيف المصدر.