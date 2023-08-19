الطبعة 16 لمسابقة “نجمة الإعلام”.. “أريدُ” تذكر الصحفيين بآخر آجال لتقديم ترشيحاتهم

دعت أريد الصحفيين الذين أكملوا أعمالهم والراغبين في المشاركة في المسابقة. إلى تقديم أو إيداع ترشيحاتهم وذلك قبل يوم الخميس 24 اوت 2023على الساعة الخامسة مساءً.

ولتسهيل مشاركة الصحفيين في هذه المسابقة، وضعت “اريد”طريقة ترشح مبتكرة من خلال فتح منصة مخصصة. والتي يُمكن من خلالها إيداع أعمالهم. لذلك، بإمكانهم الولوج إلى المنصة عبر الرابطين http://ore.do/media-star-participationو https://mediastar.ooredoo.dz(شرط ان لا يتجاوز حجم ملف الترشح اكثر من 80 ميغا اوكتي).ثم ملئ الاستمارة و تحميل الوثائق اللازمة (صورة شمسية، بطاقة الصحفي، و العمل الصحفي (تسجيلات صوتية و الفيديو).

كما يُمكن للمترشحين أيضا إرسال أعمالهم عن طريق البريد الالكتروني [email protected] .

يُمكنهم كذلك إيداع أعمالهم في مختلف مقرات”اريد”المتواجدة في العناوين الآتية:

تجدر الإشارة أن مسابقة “نجمة الإعلام” مفتوحة للأعمال باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية التي نُشرت أو بُثت في وسائل الإعلام الجزائرية ما بين الاثنين12 سبتمبر 2022 والخميس 24 اوت 2023.

يستوجب أن تتناول الأعمال الموضوع الرئيسي ꞉″الرّقمنة في الجزائر: مكتسبات، رهانات وآفاق”. والذي يتطرق لاسيما إلى المواضيع الثانوية التالية꞉

 أثر الرّقمنة على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر؛

 أثر الرّقمنة على التطور البيئي في الجزائر؛

 رقمنة الإجراءات والوثائق الادارية في الجزائر؛

 المؤسسات التكنولوجية الناشئة والرّقمنة في الجزائر؛

 الدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية؛

 المصادقة والتوقيع الالكتروني؛

 خلق المحتوى الرقمي المحلي ووسيلة البث.