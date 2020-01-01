الطبقة السياسية ترحب بدعوة تبون للدخول في حوار شامل

رحبت الطبقة السياسية بمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للدخول في حوار جاد يجمع مختلف القوى والشخصيات الوطنية.

وأبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في تصريح للإذاعة الجزائرية، رغبته في الدخول في مسعى الحوار، شريطة أن يكون شاملا وملزما ويلبي المطالب الشعبية.

وقال عبد الله جاب الله، إن العودة للحوار، هي العودة للأصل.

ومن جهته، رحب رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بمبادرة رئيس الجمهورية، معبرا عن إيمانه بالحوار الحقيقي المرفوق بقرارات إجراءات التهدئة للجو العام، وحل المشاكل التي تتخبط فيها البلاد.

وشدد رئيس إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، نور الدين بحبوح، على فتح صفحة الحوار.

وأعرب ذات المتحدث، عن استعداده التام، لدخول حوار جاد، يفضي إلى الإتفاق على صيغة توافقية، تمكن الجزائر من الخروج من أزمتها.