الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت: كورونا كوفيد 19 على وشك الإنتهاء ولا وجود لعدوى ثانية

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الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت: كورونا كوفيد 19 على وشك الإنتهاء ولا وجود لعدوى ثانية
بقلم م . فيصل

كشف الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت أن فيروس كورونا كوفيد 19 على وشك الإنتهاء ولا وجود لعدوى ثانية من الفيروس.

وصرح الطبيب عبر مقطع  فيديو نشره  على التويتر  انه يستبعد ظهور موجات ثانية للوباء بالرغم من تأكيد الصحة العالمية ان الوباء سيبقى معنا.

واشار ديدييه راوولت ان كورونا يتراجع بشكل ملحوظ في العالم كما توقع عدم تسجيل إصابات جديدة بشكل كبير وأن كل المعطيات توحي بأن كورونا في طريقه للزوال.

كما قال رئيس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مرسيليا أن هناك حالات ستظهر مؤكدا ان ديناميكية الجائحة تراجعت.


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