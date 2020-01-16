الطب الشرعي السوري يفحص جثة القتيل بمنزل نانسي عجرم

أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الهيئة العامة للطب الشرعي، ستطلب من القضاء السوري فحص جثة مقتحم منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، والذي قتل بمنزلها.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن صحيفة “الوطن” السورية، تصريح المدير العام للهيئة، زاهو حجو، بأنه سوف يطلب من القضاء السوري فحص جثة القتيل محمد الموسى، وتشريح جسده، فور وصوله إلى سوريا.

وكشف ذات المتحدث، أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته، وبعضوية كل من رئيسي الطبابة الشرعية، في دمشق وحمص، للإشراف على عملية فحص جثة الموسى.

وأكد رئيس الهيئة، أن تقرير الطب الشرعي السوري، سيكون مهنيا وعلميا ودقيقا، بعيدا عن كل التأويلات.

وأشار حجو، بأنه في حال إقتضر الأمر، سيتم رفع الموضوع إلى القضاء السوري، وإظهار الحقيقة أمام الرأي العام.

وادعت النائب العام الإستئنافي بجبل لبنان، القاضية غادة عون، أمس الأربعاء، على زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بتهمة “القتل القصدي”، بموجب المادة 547 من قانون العقوابات ولكن معطوفة عل المادة 229.

وفي تصريح لموقع “الفن”، قالت القاضية غادة عون، أن هذا الحكم في صالح الهاشم.

وبدوره، أصدر محامي الدكتور الهاشم “غابي جرمانوس”، بيانا، أشار فيه أنه لم يستغرب الإدعاء الراهن بحق موكله، كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مؤكدا ن قاضي التحقيق سيصدرا قرار بإعتبار فعل فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس.