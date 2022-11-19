الطب الشرعي يكشف تفاصيل مذهلة ومؤلمة حول جثة جمال بن إسماعيل

كشف النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم السبت، خلال مرافعته في قضية قتل والتنكيل بجثة المرحوم جمال بن اسماعيل، ان تقرير الجثة تضمن تفاصيل مؤلمة ومؤثرة للغاية لا يتقبلها عقل انسان، نظرا لبشاعة الوقائع من جهة وطريقة القتل من جهة أخرى.

وتضمن تقرير الطبيب الشرعي المنجز على جثة الضحية أن جمال بن اسماعيل تعرض إلى عدة طعنات بواسطة سكين واصابات اخرى بليغة من رضوض وجروح عميقة كانت سببا مباشرا ورئيسيا في الوفاة.

وذكرت النيابة ان جسم المرحوم جمال بن اسماعيل تعرض للحرق بدرجات متفاوتة كانت بنسبة اكثر في الأطراف للايدي والارجل، بالاضافة الى رضوض في الرأس على مستوى البصلة السيسائية و3 جروح على مستوى الوجه، على غرار آثار جروح عميقة على مستوى الخد الأيسر بطول 17 سم، وأخرى موازية للرقبة وتحت الذقن بطول 3 أمتار وجروح أخرى عميقة تحمل مواصفات عملية الذبح.

كما تعرض الضحية جمال حسب تقرير الخبرة الطبية الى جروح اسفل الذقن بطول 7 سم من جهة الرقبة والقفص الصدري، وتحطم 5 فقرات بالقفص الصدري وتعرضه الى جروح بطول 8 سم.

كما شدد النائب العام أن القصد الجنائي متوافر في قضية الحال، وحصلت بارادة كل متهم، وكل ما جاء به المتهمين من ادعاءات في الجلسة بأنهم كانوا تحت وطأة الصدمة بسبب الحرائق، او تحت تأثير المشروبات الكحولية فهذا لا يشكّل عذرا فرب عذر اقبح من ذنب، بل يعتبر ظرفا مشددا. كما اكدت ذات الهيئة القضائية أن تراجع المتهمين عن تصريحاتهم الاولية اليوم أمر منطقي، لكن ماهو دليل لتنصلهم عن أفعالهم الدنيئة.