الطب الشرعي يكشف سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي

كشف الطب الشرعي في مصر السبب الحقيقى الذي أدى إلى وفاة المخرج السوري حاتم علي في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وقد تبين بعد معاينة مكان العثور على الجثة، عدم وجود أية آثار عنف بالمكان.

كما تبين من مناظرة الجثة، عدم وجود أي أثار جروح أو كدمات.

وجاء في البيان:” بعد تشريح جثمان المخرج السوري وأخذ عينات من جثته، أثبت أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية”.

يذكر أن وفاة المخرج السوري حاتم علي بدأت بتلقي قوات الشرطة بلاغا من أحد الفنادق، بالعثور على المخرج السوري حاتم علي، متوفيا داخل غرفته.

وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري.

وبدأ الراحل حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.