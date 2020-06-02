الطب الشرعي يكشف سبب وفاة فلوريد!

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الطب الشرعي يكشف سبب وفاة فلوريد!
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت عائلة جورج فلويد، أمس الإثنين، عن تقرير طبي مستقل يوضح سبب وفاته التي أشعلت احتجاجات واسعة في أمريكا.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، جاء في التقرير الذي أعده الطبيبان مايكل بايدن وأليسيا ويلسون، إلى أن وفاة فلويد سببها اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ.

وأضاف الطبيبان، أن الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي، أعاق تدفق الدم إلى دماغه.

بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس، حسب ذات التقرير.

وشرح الطبيبان، أن الوزن على ظهر فلويد، والأصفاد ووضعية اعتقاله، كانت كلها عوامل مساعدة على وفاته في مكان الحادث.


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