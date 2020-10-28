الطب والمدارس العليا.. هذا ما اختاره المتحصلون على “الباك”

عملية معالجة الرغبات تنطق اليوم والإعلان عن نتائج التوجيهات يوم 8 نوفمبر

تسجيل إقبال كبير على المدرسة العليا للإعلام الآلي

نحو رفع معدّل القبول في الطب إلى أكثر من 15.5 ومعدّل القبول في مدرسة الإعلام الآلي إلى 17

تنطلق، اليوم، عملية المعالجة الخاصة برغبات الطلبة الناجحين في امتحان شهادة “البكالوريا”، وهذا لمدة 8 أيام كاملة، فيما سيتم الإعلان عن النتائج يوم 8 نوفمبر المقبل.

وحسب مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن عملية التسجيلات وصلت إلى 98 من المئة حسب المعطيات الأولية، حيث أن النسبة المتبقية قررت الدخول إلى تخصصات غير جامعية أو إعادة الامتحان.

ووفق المعطيات، فإن تخصصات الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، كانت من بين أهم التخصصات التي كثر عليها الطلب من قبل المترشحين، وهو ما يؤشر برفع معدّل القبول إلى أكثر من 15.5 من 20، وهذا لتخفيض نسبة الطلب على هذه التخصصات.

ومن بين التخصصات التي عرفت طلبا كبيرا، المدرسة العليا للإعلام الآلي، التي تعرف كل سنة طلبات كبيرة بسبب سمعتها وتكوينها الممتاز في هذا الميدان، وبالنسبة لهذه المدرسة، فمن المقرر أن يتم رفع المعدل إلى 17 أو 18 من 20، على اعتبار أن طالبي هذه المدرسة، هم المتحصلون على شهادة “البكالوريا” شعبة رياضيات وتقني رياضيات، وهي التي تحصلت على نسبة عالية من النجاح هذه السنة.

وأضاف محدثنا، بأنه من بين أهم التخصصات التي عرفت طلبا كبيرا أيضا، المدارس العليا للأساتذة، على غرار المدرسة العليا للأساتذة في القبة وبوزريعة والمدارس العليا الخاصة بالتكنولوجيا والتجارة.

من جهة أخرى، قال المتحدث إنه من حقّ الطالب في حالة رفض خياراته التسجيل مجددا، من خلال تحصله على ٤ خيارات، بما أن مرحلة الطعون تم إلغاؤها.

وعليه، فإن الطلبة الذين تم توجيههم نحو فرع “علوم وتكنولوجيا”، يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة التي تم توجيههم إليها وإجراء مقابلة، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة أو معاهد علوم التكنولوجيات التطبيقية.