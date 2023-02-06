الطرابلسي ينتقد غوارديولا بسبب محرز
بقلم كريم تيغرمت
ألقى الدولي التونسي الأسبق حاتم الطرابلسي، اللوم على مدرب السيتي بيب غوارديولا، عقب هزيمتهم الأخيرة أمام توتنهام بسبب رياض محرز
وصرح الطرابلسي، لقناة بين سبورت: “غوارديولا قام بإستبدال محرز، في وقت مبكر، وكان يجب إعطاء الجزائري الفرصة الكاملة”.
كما أضاف: “يجب على محرز المحافظة على مستواه الكبير، حتى لا يتم استبداله، لكن لا يمكن لومه على ما قدمه ضد توتنهام، بسبب الرقابة المفروضة عليه”.
وأردف: “”كان على غوارديولا منح محرز المزيد من الوقت ضد توتنهام، لأنه يملك الحلول، قدمه يسرى قادرة على تسجيل الأهداف”.
وتابع حاتم الطرابلسي: “محرز أفضل لاعب في الفترة الحالية مع مانشستر سيتي، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول خيارات غوارديولا”.
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