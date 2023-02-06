الطرابلسي ينتقد غوارديولا بسبب محرز

ألقى الدولي التونسي الأسبق حاتم الطرابلسي، اللوم على مدرب السيتي بيب غوارديولا، عقب هزيمتهم الأخيرة أمام توتنهام بسبب رياض محرز

وصرح الطرابلسي، لقناة بين سبورت: “غوارديولا قام بإستبدال محرز، في وقت مبكر، وكان يجب إعطاء الجزائري الفرصة الكاملة”.

كما أضاف: “يجب على محرز المحافظة على مستواه الكبير، حتى لا يتم استبداله، لكن لا يمكن لومه على ما قدمه ضد توتنهام، بسبب الرقابة المفروضة عليه”.

وأردف: “”كان على غوارديولا منح محرز المزيد من الوقت ضد توتنهام، لأنه يملك الحلول، قدمه يسرى قادرة على تسجيل الأهداف”.

وتابع حاتم الطرابلسي: “محرز أفضل لاعب في الفترة الحالية مع مانشستر سيتي، وهناك العديد من علامات الاستفهام حول خيارات غوارديولا”.