الطرقات المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه والثلوج

تسببت الأمطار المتساقطة بغزارة طيلة الأسبوع الجاري والثلوج في ارتفاع منسوب المياه أدى إلى غلق بعض الطرقات والمحاور الرئيسية وإزدحام مروري خانق.

وحسبما أعلن عنه موقع طريقي التابع لقيادة الدرك الوطني على صفحته بالفايسبوك، فقد دعا المواطنين إلى توخي الحيطة بسبب إرتفاع لمنسوب المياه بالطريق السريع الغربي إتجاه الجزائر على مستوى جسر دنيا.

كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق السريع في شطره الرابط بين بلديتي تيبازة وشرشال بسبب وجود برك مائية في كلا الإتجاهين.

وسجلت مصالح الدرك الوطني حادث مرور بالطريق السيار “شرق غرب” الرابط بين ولايتي بومرداس و البويرة. بالضبط بالقرب من محطة الخدمات بلدية الجباحية باتجاه البويرة. حيث أن حركة السير مضطربة.

أما بولاية تيزي وزو، فالحركة بطيئة بالمحور الوطني رقم 72 الرابط بين بلدية سيدي نعمان و المحول الوطني رقم 12أ. بالقرب من فندق سلطاني، بسبب إنجراف التربة نتيجة تهاطل الأمطار.

ودعت مصالح الدرك الوطني، إلى التحلي باليقظة بالطريق الوطني رقم 12أ الرابط بين بلدية سيدي نعمان ورقم 12، بالضبط على مستوى مدخل بلدية سيد نعمان ،تيزي وزو، بسبب وجود أعمدة كهربائية في حالة ميلان، نتيجة إنزلاق التربة بسبب تهاطل الأمطار.

كما أشارت ذات المصالح، إلى أن هناك تساقط كثيف للثلوج بالطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تيكجدة ولاية البويرة، ومصالح الدرك حاليا تعمل على إعادة فتحه أمام المارة والمواطنين.

من جهته قال لونيس داود ممثل سرية الإقليمية لأمن الطرقات، أن هناك صعوبة في السير بمعظم والمحاور الرئيسة بسبب ارتفاع منسوب المياه نظرا للتساقط الغزير للأمطار.

كما أن بعض المحاور الجبلية مغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج خاصة بتيكجدة ولاية البويرة

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الأمطار تشل الحركة المرور عبر الطرقات

وشهدت أمس الثلاثاء أعلب الطرقات الوطنية والولائية صعوبة في السير. كما شهدت هذه الشبكات عدة تدخلات بسبب تراكم المياه جراء الأمطار المتساقطة بغزارة.

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